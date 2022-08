Flávio Bolsonaro sobre ação da PF: ‘Foi a favor ou contra a democracia?’

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a operação da Polícia Federal de busca e apreensão em endereços ligados a empresários bolsonaristas que defenderam um golpe caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a eleição. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles.

“Essa operação foi a favor ou contra a democracia?”, questionou o senador. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e está ocorrendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

As ordens miram os empresários Luciano Hang, da Havan, José Isaac Peres (Multiplan), Ivan Wrobel (Construtora W3), José Koury (Barra World Shopping), André Tissot (Grupo Serra), Meyer Nirgri (Tecnisa), Marco Aurélio Raimundo (Mormaii), e Afrânio Barreira (Coco Bambu).

Flávio diz temer que a ação seja estendida a outras pessoas. “Agora está sendo contra uma pessoa do seu lado, amanhã será contra você, seja empresário, empregado, parlamentar, jornalista…”, afirma.

