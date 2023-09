Filho de Temer, Michelzinho vai dar aula e ganha sala no escritório do pai

Filho do ex-presidente da República Michel Temer, o estudante Michel Temer Filho, o Michelzinho, de 14 anos, acaba de ganhar uma sala no escritório do pai, no Itaim, área nobre de São Paulo, para dar seus primeiros passos no mundo profissional. É no espaço que vai funcionar a Wipe Code, uma empresa que está sendo criada para ensinar programação a crianças e adolescentes.

Embora não tenha formação — ele está no 8º ano –, Michelzinho afirma que possui conhecimento suficiente para levar ensinamentos a quem não está familiarizado com os códigos e fontes do segmento. “Os cursos que conheço são muito lineares, o que acaba não sendo bom para iniciantes. Muitas vezes os alunos não têm disciplina para seguir aulas normais e a nossa proposta é focada na necessidade que sentimos, principalmente nas aulas básicas”, diz o jovem, que deverá contratar professores diplomados, caso a empreitada vá adiante.

Juntamente com um amigo cinco anos mais velho, estudante de ciências da computação, o filho do ex-presidente prevê a criação de aulas remotas e presenciais, sempre no contraturno de sua escola. “O Michelzinho mexe no computador desde os 4 anos. Outro dia cheguei em casa e ele estava ensinando um garoto, pela internet, em inglês”, diz Temer, o pai, que ajudará o filho na abertura da empresa.

O ex-presidente falou a VEJA em entrevista publicada nas Páginas Amarelas, na edição impressa desta semana. Clique aqui para lê-la na íntegra.

Os cursos da Wipe Code custarão entre 100 reais (por aula presencial individual) e 150 reais (em grupo, valor por mês).

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga