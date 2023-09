Brasileiro condenado por esfaquear ex-namorada está foragido nos EUA

Um brasileiro condenado por esfaquear e matar a sua ex-namorada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, permanece foragido nesta sexta-feira, 1, um dia depois de escapar de uma prisão do condado de Chester. Danilo Cavalcante, 34 anos, também era procurado no Brasil por outro assassinato e é considerado uma pessoa “extremamente perigosa”.

Cavalcante escapou da prisão na manhã de quinta-feira 31, e foi visto andando em uma estrada próxima pouco tempo depois. Dana Moore, porta-voz do gabinete da promotora distrital da Pensilvânia, Deb Ryan, disse que as operações de busca continuam nesta sexta-feira e as autoridades ampliaram a área analisada, acompanhando “todas as pistas e fazendo tudo o que podem” para encontrar o criminoso.

As autoridades não divulgaram as circunstâncias de sua fuga, mas disseram que o assunto está sendo apurado em uma investigação interna.

Os residentes num raio de nove quilômetros ao redor da prisão foram notificados da fuga e alertados para serem extremamente cautelosos. Dezenas de agências de segurança do estado se envolveram na busca e mobilizaram cães, drones e helicópteros para ajudar a encontrar Cavalcante.

“Se você o vir, não se aproxime dele”, disse Ryan, a promotora distrital. “Pedimos que você entre em contato com a polícia. Ele é considerado extremamente perigoso.”

Um júri condenou Cavalcante em agosto pelo assassinato de Deborah Brandão, sua ex-namorada, na frente dos filhos dela, que tinham 4 e 7 anos na ocasião. Brandão foi esfaqueada 38 vezes durante o crime, que ocorreu em abril de 2021. Por isso, foi condenado à prisão perpétua e aguardava transferência para o presídio estadual.

Segundo o processo, o assassinato foi motivado para impedir que a esposa contasse à polícia sobre as acusações contra Cavalcante no Brasil, em conexão com um caso de homicídio separado em 2017. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ele era supostamente ligado a um grupo criminoso brasileiro e matou um homem que lhe devia dinheiro.

As autoridades descreveram Cavalcante como um homem de estatura baixa, cabelo preto encaracolado, de barba e bigode. O Serviço de Delegados dos Estados Unidos e o governo ofereceram uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 49,3 mil) por informações que levem à sua prisão.

