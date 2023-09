Possibilidade da NFL realizar eventos no Brasil agita o mercado

As chances de uma partida da NFL (National Football League) serem disputadas no Brasil ganharam força nesta semana, com a visita de representantes da liga aos estádios dos três principais clubes de São Paulo. O tour para conhecer os locais aconteceu no Allianz Parque, do Palmeiras, no Morumbi, do São Paulo, e na Neo Química Arena, do Corinthians.

O Brasil é considerado pela National Football League um dos mercados principais de captação de novos negócios e receitas, e por isso existe um objetivo de trazer o evento para o país. Especula-se que isso possa acontecer em 2024, mas ainda sem alguma sinalização mais firme que garanta o evento por aqui. “Nós temos muito a aprender com a organização que produz simplesmente um dos maiores eventos televisivos do mundo. Os estádios que têm conseguido viabilizar multieventos são ótimos exemplos aqui no Brasil”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva. O

utro estádio que tem interesse e chances de receber um jogo da NFL, obviamente, é o Maracanã. Isso quase aconteceu em 2017, mas as tratativas com o governo carioca, à época, não avançaram.

Uma prova de que o Brasil consome o futebol americano se deu em meados deste ano, quando a conta da NFL Brasil foi a primeira entre todas do cenário internacional da liga a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. De acordo com dados do Ibope Recupom, o Brasil tinha 35,4 milhões de fãs no Brasil. Há 10 anos, esse número era de 3 milhões.

No último Super Bowl, realizado em fevereiro deste ano, a audiência global entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles foi de 56 milhões de pessoas – um aumento de 7% em relação a 2022. Somente no mercado brasileiro, 2,5 milhões de pessoas assistiram à decisão, incluindo uma audiência média de mais de 500 mil fãs. Os números representam um aumento de 19% em relação ao ano anterior e a maior audiência do Super Bowl no país em pelo menos uma década.

Além de toda a infraestrutura, quem também vê com bons olhos são as empresas que detém camarotes nessas arenas, com serviços de alimentação e refeição. “A operação dos camarotes dos esportes americanos é uma inspiração. Neste sentido, é um mercado consolidado, que consegue proporcionar experiências inéditas aos torcedores e gerar novas receitas para os clubes”, diz Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que conta com camarotes temáticos no Allianz Parque, Neo Química Arena e Morumbi, três dos estádios foram visitados pela NFL. “A possível chegada da NFL no Brasil expande o leque de ações que poderão ser feitas para atrair o público infantil, em que poderão ser feitas recreações temáticas para a partida e até a instalação de brinquedos que tenham ligação com o futebol americano”, afirma Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate, empresa que possui camarotes voltados à festas infantis em estádios brasileiros.

