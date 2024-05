Fechamento de aeroporto amplia isolamento de Porto Alegre; veja imagens

O isolamento das cidades gaúchas em razão das fortes chuvas ficou ainda mais dramático diante do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Em um comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, 6, a Fraport Brasil, concessionária que administra o terminal, um dos dez mais movimentados do país, disse que “não há previsão de retomada das operações” (leia a íntegra no final).

O fechamento do aeroporto dificulta ainda mais a movimentação de pessoas que estão na capital gaúcha ou que estejam se dirigindo para ela. As principais rodovias no entorno de Porto Alegre também estão interditadas, total ou parcialmente.

As três vias que atravessam o centro e a zona norte de Porto Alegre e levam às cidades de Canoas, Gravataí e São Leopoldo, estão quase que totalmente fechadas. Veja os principais trechos:

BR-116 (trecho de Guaíba a Novo Hamburgo)

BR-290 (trecho de Parque Eldorado a Porto Alegre)

BR-448 (toda a extensão)

No entorno de Porto Alegre estão também fechadas as seguintes rodovias estaduais:

RS-118 (trecho em Esteio)

RS-401 (trecho de Charqueadas a São Jerônimo)

RS-470 (trecho em Triunfo)

RS-873 (trecho em Morro Reuter)

RS-020 (trecho de Taquara a Igrejinha)

RS-411 (trecho em Maratá)

Dados divulgados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) às 13h desta segunda-feira apontam que há 98 trechos em 54 rodovias estaduais e federais interditados total ou parcialmente por causa das chuvas. Há dois trechos de rodovias estaduais interditadas na fronteira do Brasil com a Argentina — em Pirapó e Horizontina, a 638 e 579 quilômetros da capital, respectivamente.

Aeroporto alagado

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o saguão do Aeroporto Salgado Filho tomado de água e barro.

O boletim mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado ás 12h, contabiliza 83 mortes, 111 desaparecidos, 291 feridos e quase 130 mil desalojados. Ao todo, 364 municípios foram atingidos até o momento. A partir da próxima quarta, 8, institutos de meteorologia preveem que uma nova frente fria deve chegar à capital gaúcha, provocando mais chuvas e quedas nas temperaturas.

Leia a íntegra do comunicado do aeroporto de Porto Alegre:

A Fraport Brasil informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. Para cumprir a legislação aeroportuária, hoje (6/5), foi emitido um NOTAM (Notice to Airman) com data final em 30/5, que se trata de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas. Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações.