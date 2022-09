Favorito ao governo do Tocantins é alvo de adversário na Justiça Eleitoral

Candidato ao governo do Tocantins, o senador Irajá (PSD) apresentou nesta quinta-feira, 29, um pedido à Justiça Eleitoral pelo afastamento e a inelegibilidade do atual governador do estado, Wanderlei Barbosa (Republicanos), que disputa a reeleição. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral protocolada pela coligação de Irajá, que além do PSD inclui PRTB e Avante, mira também o vice de Barbosa, Laurez Moreira (PDT).

Na ação, o candidato do PSD apresenta supostas provas da prática de abuso de poder econômico pela campanha do governador, por meio da utilização eleitoral de serviços de funcionários públicos efetivos, comissionados e temporários, durante o expediente. A ação, com um pedido de liminar contra Barbosa, será analisada pelo corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier.

Eleito vice-governador em 2018, Wanderlei Barbosa assumiu o governo do Tocantins em definitivo em março deste ano, depois da renúncia do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) em meio a um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do estado. Barbosa governava o Tocantins desde outubro, quando Carlesse foi afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em busca da reeleição, o candidato do Republicanos é o favorito nas eleições tocantinenses. Segundo a mais recente pesquisa Ipec no estado, divulgada no último dia 19, Wanderlei Barbosa tinha 45% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Dimas (PL), com 17%, Irajá, com 8%, e Paulo Mourão (PT), com 6%. Os demais candidatos somaram 1% cada, com 8% de brancos e nulos e 13% de indecisos.

