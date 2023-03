Fachin pede informações a senador pró-garimpo que entrou na Terra Yanomami

Giro VEJA - quinta, 2 de março

Os desafios impostos pela previsão de retração econômica e os acenos de Lula são os destaques do dia

Os dados do PIB de 2022 confirmaram o cenário de um aperto na Economia neste novo ano, alimentando no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o discurso contra a alta de juros. As pressões sobre o Banco Central voltaram a permear o discurso na equipe econômica, enquanto o presidente se empenha em dar visibilidade à agenda positiva do governo