Ex-tesoureiro de Lula e Dilma, prefeito é favorito a quinto mandato no ABC

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), é o favorito para obter o seu quinto mandato no cargo, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 31 de março e 3 de abril e divulgado nesta quarta-feira, 5.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, ele tem 31,8% das intenções de voto, seguido por Ricardo Yoshio (PSDB), com 15,4%, Taka Yamauchi (MDB), com 12,5%, e Márcio da Farmácia (Podemos), com 10,4%. Considerando a margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre esses três pré-candidatos pelo segundo lugar.

O ex-prefeito Lauro Michels (sem partido), com 7,2%, também está empatado na margem de erro com Yamauchi e Márcio. Na pesquisa também aparecem Rodrigo Capel (Cidadania), com 3,9%, e Vaguinho do Conselho (Republicanos), com 1,8%. Entre os entrevistados, 11,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,1% não souberam ou não quiseram opinar.

Filippi é fundador do PT, onde está desde 1981, e foi tesoureiro das campanhas presidenciais vitoriosas de Luiz Inácio Lula da Silva em 2006 e de Dilma Rousseff em 2010. Ele chegou a ser citado nas delações da Odebrecht na Operação Lava Jato, mas não foi condenado. Fillipi também foi secretário de Saúde da prefeitura de São Paulo na gestão de Fernando Haddad.

Ele já foi prefeito de Diadema quatro vezes: 1993-1996, 2001-2004, 2005-2008 e agora, desde 2021. Ele reassumiu o cargo na terça-feira, 4, após ter ficado dois meses afastado em razão de uma cirurgia para a troca de uma válvula aórtica — o prefeito tem 65 anos.