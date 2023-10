Ex-prefeito lidera disputa em Curitiba e quer os apoios de Lula e do PT

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 31 out 2023, 00h57 - Publicado em 31 out 2023, 07h30

O ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) lidera a corrida pela prefeitura de Curitiba, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 26 e 29 de outubro e divulgado nesta terça-feira, 31.

No principal cenário, Ducci tem 25,6% das intenções de voto, seguido pela deputada federal Rosangela Moro (União Brasil), que tem 15,3%, pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que tem 14,7%, e pelo ex-deputado Paulo Martins (PL), que tem 11,4% — com exceção de Ducci, os outros três estão empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem a deputada federal Carol Dartora (PT) e a deputada estadual Maria Victória (PP), ambas com 6,6%. Outros 11,4% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 8,4% declaram que não sabem ou não responderam.

Ducci foi vice-prefeito na gestão de Beto Richa (PSDB) entre 2005 e 2010, quando assumiu o cargo após a saída do tucano saiu para disputar o governo do Estado. Em 2012, Ducci tentou a reeleição, mas ficou fora do segundo turno, atrás apenas 0,5 ponto percentual de Gustavo Fruet (PDT), que acabou eleito.

Apoios

Apesar de ter sido vice-prefeito de um nome do PSDB, Ducci agora quer ter o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT, mas isso ainda é incerto – o PT pode ter seu próprio candidato ou apoiar ainda outro nome da esquerda. Segundo a pesquisa, Lula é mal avaliado em Curitiba – 43,0% aprovam a sua gestão, enquanto 53,9% a desaprovam e 3,1% não souberam dizer ou não responderam.

Já o vice Eduardo Pimentel tem o apoio do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), e do governador Ratinho Jr, (PSD), ambos bem avaliados no estado. Segundo a pesquisa, a gestão de Greca é aprovada por 70,6% dos eleitores de Curitiba e desaprovada por 26,5% — outros 3,0% não souberam dizer ou não responderam. Já Ratinho Jr. tem a aprovação de 73,7% dos eleitores da capital paranaense – outros 22,5% desaprovam a sua gestão, enquanto 3,9% não souberam ou não responderam.

Outros cenários

Luciano Ducci aparece à frente em outros três cenários sondados pelo Paraná Pesquisas, embora em dois deles ele surja empatado dentro da margem de erro com o deputado estadual Ney Leprevost (União).

O único cenário em que Ducci não aparece à frente é o que conta com o deputado federal cassado Deltan Dallagnon (Podemos) – nesse caso, o ex-procurador-geral da República tem 15,5% das intenções de voto, seguido de Leprevost (14,7%), Ducci (14,5%), Beto Richa (13,7%) e Eduardo Pimentel (10,8%) – todos empatados dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 805 eleitores na cidade de Curitiba.

