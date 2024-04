Ex-petista lidera disputa a prefeito na segunda maior cidade de São Paulo

O ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) lidera a disputa pela prefeitura de Guarulhos, segunda maior cidade de São Paulo, com 1,3 milhão de habitantes, segundo levantamento feito entre os dias 28 de março e 2 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 3.

Pietá, que governou a cidade por dois mandatos entre 1991 e 2000, tem 29,1% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), que tem 18,6%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem empatados dentro da margem de erro o vereador Lucas Sanches (PL), com 10,6%; o deputado federal Alencar Santana (PT), com 10,4%) e o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 8,5%.

Depois, surgem o vereador Thiago Surfista (PSD), com 3,6%; e o vice-prefeito Jesus Roque de Freitas, conhecido como Professor Jesus, que tem 3,3%. Entre os entrevistados, 10,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,1% não souberam ou não responderam.

Rompimento e apoios

Pietá, que além de prefeito, foi deputado federal pelo PT e era considerado um dos quadros históricos do partido, rompeu com a legenda no início deste ano e migrou para o Solidariedade. O motivo foi a preferência do partido pelo deputado Alencar Santana na disputa municipal.

Continua após a publicidade

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro viveu uma crise com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em torno da definição do nome a ser apoiado na cidade. O dirigente partidário preferia — e acabou definindo — o nome do vereador Lucas Sanches, a quem Bolsonaro tem restrições por ter sido alvo de várias críticas do youtuber, que era ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre).

Bolsonaro tem preferência por Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor, que é líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia e também é apoiado pelo atual prefeito, Gustavo Henric Costa, o Guti (PSD), que está no segundo mandato e não pode disputar a reeleição.

A pesquisa foi feita com 800 eleitores da cidade de Guarulhos.