Ex-advogado de Flávio Bolsonaro ganha cargo no Ministério da Justiça

O advogado Rodrigo Henrique Roca Pires, que defendeu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da rachadinha, foi nomeado nesta quarta-feira, 9, secretário nacional do Consumidor no Ministério da Justiça. O despacho publicado no Diário Oficial da União foi assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Roca Pires também trabalhou como advogado do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral até 2018, além de defender militares acusados de crimes durante a ditadura. Um deles foi o general reformado José Antônio Nogueira Belham, casado com Maria de Fátima Belham, ex-assessora do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados.

Ele representou ainda Maria Joselita Brilhante Ustra, viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra — torturador do regime militar e homenageado por Bolsonaro no voto a favor do impeachment de Dilma Roussef, em 2016.

O advogado não trabalha mais com a equipe jurídica de Flávio Bolsonaro.