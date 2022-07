‘Eu sou a cara do Lula no Ceará’, diz petista sobre enfrentar nome de Ciro

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) se colocou nesta quinta-feira, 21, como um dos nomes para ser o candidato do partido ao governo do Ceará depois que naufragou a aliança com o PDT que governa o estado há quatro mandatos.

“Meu nome está colocado, como o de outros quadros do PT. Todo mundo sabe que eu sou a cara do Lula aqui no Ceará”, disse. Guimarães, irmão do ex-deputado e ex-presidente nacional do PT, José Genoino, é o coordenador nacional dos palanques da candidatura de Lula.

Na segunda-feira, 18, o PDT decidiu, por 55 votos a 29, em reunião do seu diretório estadual, apoiar o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como candidato a governador. Ele tem a rejeição do PT, o que era sabido pelos irmãos Ciro e Cid Gomes, por ter tido escaramuças com o PT nas eleições municipais de 2016 e 2020 e por não ter dado espaço ao petismo nas suas gestões na prefeitura.

O PT queria a candidatura da governadora Izolda Cela (PDT), que assumiu o posto em março após a renúncia de Camilo Santana (PT) para disputar o Senado. Camilo, que é favoritíssimo à vaga, faz questão de apoiar publicamente Izolda mesmo após ela ter sido descartada pelo PDT.

Meu nome está colocado, como o de outros quadros do PT. Todo mundo sabe que eu sou a cara do Lula aqui no CE. Se os cearenses e o ex-governador Camilo Santana quiserem que eu cumpra outra missão, estou à disposição. #GuimaNaCampoMaior — José Guimarães (@guimaraes13PT) July 21, 2022

No Twitter, José Guimarães, além de se lançar candidato ao governo, diz que Izolda não só deveria ir para o PT, como ter um cargo na gestão federal caso o partido conquiste um novo mandato na eleição presidencial. “Não conversei isso com ninguém, mas defendo que ela ocupa lugar em um eventual governo Lula, pelo papel de importância que possui”, disse.

Apesar da tensão entre PT e PDT, o favorito, por ora, na disputa pelo governo do estado é o deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), um policial militar reformado que ganhou projeção após liderar uma greve de PMs e que tem a simpatiza do eleitor bolsonarista no estado.