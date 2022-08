Encontro com hacker mostra ‘desespero de Bolsonaro’, diz senador do PT

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Humberto Costa (PT-PE) classificou como “desespero” o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com Walter Delgatti Neto, o hacker que revelou diálogos comprometedores de membros da Operação Lava-Jato, episódio que acabou ajudando na reabilitação eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro foi revelado por reportagem de VEJA na edição desta semana, que mostrou com fotos que Delgatti ficou cerca de duas horas no Palácio da Alvorada, levado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). “Nós estranhamos, porque coisa boa não é. Mas também acho uma bobagem. Isso representa o desespero de Bolsonaro, porque ele sabe que só vai conseguir diminuir a desvantagem para Lula com agressividade e notícias falsas”, declarou o senador. Humberto Costa é membro da executiva nacional petista e atua diretamente na campanha de Lula.

Antes de se reunir com Bolsonaro, o hacker também havia se encontrado com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. A conversa girou em torno da possibilidade de fraudes nas urnas eletrônicas e em como Delgatti poderia participar da disputa eleitoral. A apuração mostrou que o hacker tem a expectativa de que vai ser integrado à campanha de Bolsonaro como peça de propaganda. A ideia bolsonarista é usar sua fama de invasor de sistemas para atacar a credibilidade das urnas.

“Da nossa parte não traz nenhum receio”, garantiu Humberto Costa. O senador também comentou o fato de Delgatti se sentir ressentido por ter sido ignorado pelo PT após a sua ação ter ajudado o ex-presidente contra a Lava-Jato. “Nós não trabalhamos oferecendo dinheiro nem vantagens para ninguém (como recompensa). Ele fez um bem para o Brasil, não para o PT”, diz Costa.