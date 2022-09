Embolado com Alvaro Dias na reta final ao Senado, Moro só pensa em Lula

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) está travando uma disputa duríssima com o seu ex-aliado, o senador Alvaro Dias (Podemos), para ver quem fica com a vaga ao Senado pelo Paraná.

Segundo levantamento feito entre os dias 24 e 28 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 29, Moro tem 29,8% das intenções de voto contra 27,5% de Dias. O deputado Paulo Eduardo Martins (PL), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, vem em terceiro, com 18,3%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar da briga dura contra o ex-padrinho político – foi Dias quem bancou a sua entrada no Podemos e lançou a sua frustrada candidatura presidencial –, Moro continua preocupado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que mandou para a prisão quando era juiz em processos da Lava Jato.

Em debate na TV, ao qual Dias não compareceu, Moro disse que a eleição para o Senado no Paraná está “polarizada”. “Tem minha candidatura, de centro-direita, que defende o combate à corrupção e ao crime organizado e é contra Lula e contra o PT. Do outro lado, tem a candidatura do senador Alvaro Dias, que fez uma aliança com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que está fechado com o PT”, disse.

Nesta quinta-feira, dia do último debate presidencial, na TV Globo, Moro voltou a falar de Lula. Disse que será uma espécie de fiscal da participação do ex-presidente no encontro. “Hoje vou acompanhar o debate da Globo. Serei o detector de mentiras do Lula. Vamos ver como ele vai encarar as perguntas sobre corrupção em seu governo. A cada mentira do Lula, estarei aqui para trazer a verdade. Tenho experiência”, postou no Twitter.

Hoje vou acompanhar o debate da Globo. Serei o detector de mentiras do Lula. Vamos ver como ele vai encarar as perguntas sobre CORRUPÇÃO em

seu governo. A cada mentira do Lula, estarei aqui pra trazer a verdade. Tenho experiência. — Sergio Moro (@SF_Moro) September 29, 2022

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 62 municípios do Paraná e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-04147/2022.