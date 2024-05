Em Vitória, bolsonarista e petista podem repetir segundo turno de 2020

Quatro anos depois das últimas eleições municipais, o cenário político em Vitória caminha para uma repetição do segundo turno do pleito de 2020. O atual prefeito e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera entre o eleitorado com 47,1% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito e deputado estadual João Coser (PT), com 17%, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 23.

Em 2020, Pazolini derrotou Coser no segundo turno e foi eleito com 58,5% dos votos válidos, contra 41,5% do rival petista. Na ocasião, o candidato do Republicanos era deputado estadual e tinha apenas dois anos de carreira política; Coser, por sua vez, já acumulava dois mandatos à frente da prefeitura de Vitória e outros dois na Câmara dos Deputados pelo PT, partido que ajudou a fundar no Espírito Santo.

Atrás de Coser, na pesquisa, aparece o deputado federal Capitão Assumção (PL), com 7,1% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo (PSDB), com 6,6%; pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), com 4,1%; e pela deputada estadual Camila Valadão (PSOL), com 3,4%. Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os quatro encontram-se em empate técnico no terceiro lugar.

Invasão a hospital

Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Pazolini ganhou notoriedade como um dos cinco deputados estaduais capixabas que invadiram o Hospital Estadual Dório Silva, em Vitória, para filmar a ocupação de leitos por incentivo do então presidente Jair Bolsonaro. A despeito da manobra, o atual prefeito — que fez carreira como delegado da Polícia Civil antes da vida política — declarou à época que não se identificava como candidato “nem do Lula, nem do Bolsonaro”.

Já o candidato abertamente bolsonarista e apoiado pelo ex-presidente, Capitão Assumção, repercutiu no noticiário nacional após ser preso em fevereiro deste ano, a pedido do Ministério Público do Espírito Santo, sob acusações de praticar atos antidemocráticos e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, que concedeu liberdade provisória ao parlamentar em março.

Coser, por sua vez, tem mais de quatro décadas de filiação ao PT e é aliado de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez campanha aberta pelo correligionário em 2020 e foi acompanhado por ele durante sua mais recente visita à capital capixaba, em dezembro do ano passado.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Vitória, entre os dias 17 e 22 de maio de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.