Em visita a Israel, Tarcísio fará mais um contraponto político a Lula

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) começou no domingo, 17, uma visita de uma semana a Israel, na qual mais uma vez fará um contraponto político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apontado como potencial presidenciável em 2026 e um dos principais herdeiros do espólio eleitoral bolsonarista, o governador de São Paulo vai se encontrar com os dois principais desafetos do governo petista.

Na terça, 19, ele se reunirá com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem sido o principal alvo de Lula nas críticas duras que o presidente brasileiro tem feito à ação militar israelense na Faixa de Gaza. Político de extrema direita, Netanyahu, que fez o convite a Tarcísio, tem a simpatia de boa parte do eleitorado conservador no Brasil, o mesmo que tende a apoiar Tarcísio em suas empreitadas eleitorais.

Na quinta, 21, será a vez de Tarcísio se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Yisrael Katz, o mesmo que bateu boca com Lula e autoridades do governo brasileiro, como o chanceler Mauro Vieira, em torno da ofensiva israelense contra os palestinos.

Na agenda de Tarcísio também constam encontros com o presidente de Israel, Isaac Herzog, representantes da sociedade civil israelense e integrantes da comunidade judaico-brasileira residente no país. O governador também visitará o Museu do Holocausto – uma das principais ondas de críticas a Lula veio quando o petista fez referência ao extermínio de judeus na Segunda Guerra para atacar o governo de Israel –, o Monte das Oliveiras, a Biblioteca Nacional Israelense e a Jerusalém antiga.

O governador também visitará a sede da Israeli Aerospace Industries, uma das mais importantes indústrias globais de aviação civil e militar e desenvolvimento de tecnologia eletrônica, e a estação de saneamento de Shafdan, uma das mais modernas do mundo em sistemas de tratamento de água e esgotos.

Apelo bolsonarista

Israel ganhou nos últimos tempos um forte apoio do eleitorado bolsonarista, em especial da comunidade evangélica. No ato promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, foi comum ver manifestantes empunhando bandeiras do país do Oriente Médio.

O tema também tem sido usado pelos bolsonaristas para desgastar Lula nas redes sociais — o presidente é quase sempre atrelado ao grupo palestino Hamas, principal alvo da ofensiva israelense em Gaza.

Nos últimos dias, Tarcísio, que antes vivia aos solavancos com o eleitor bolsonarista, fez vários acenos a esse segmento ideológico: foi com Bolsonaro ao ato da Avenida Paulista, defendeu as ações policiais que resultaram na morte de quase cinco dezenas de suspeitos na Baixada Santista e agora se posiciona claramente a favor do governo de Israel.