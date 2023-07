Em lados opostos no debate sobre porto, Tarcísio ‘goleia’ Lula em Santos

Antagonistas na discussão sobre o futuro do Porto de Santos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também estão bem separados quando o assunto é popularidade entre os eleitores da cidade do litoral paulista, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas.

Tarcísio sempre defendeu a privatização do porto, o maior do país e da América Latina, como condição para alavancar investimentos, mas o governo petista já disse que é contra. “Continuará a ser o maior porto do Brasil e a ser um porto público. Se você quer ter um porto privado, não tem problema. Compre um terreno na beira do mar, ofereça ao governo as garantias ambientais e pronto”, disse o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em entrevista a VEJA em maio deste ano.

Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, o “privatista” Tarcísio de Freitas tem a sua gestão aprovada por 70,9% dos eleitores de Santos – outros 23,6% desaprovam a administração e 5,4% não souberam ou não quiseram opinar. Já o “estatizante” Lula tem o seu mandato aprovado por 49,4% dos santistas e desaprovado por 46,2% — outros 4,5% não souberam ou não quiseram opinar.

Quando questionados sobre como avaliam cada governante, 50,9% classificam a gestão de Tarcísio como ótima ou boa – o percentual cai para 34,4% quando a pergunta é sobre o governo de Lula.

A pesquisa ouviu 719 eleitores de Santos entre os dias 6 e 9 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

