Em evento com Lula, Nikolas é tietado e dá autógrafos a estudantes

O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) compareceu a um evento do governo federal no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 12. Crítico de Lula e do PT, o parlamentar acompanhou o anúncio da construção de 100 institutos federais de educação e foi tietado por estudantes que participavam da cerimônia.

Nikolas foi eleito para presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirma ter sido convidado pelo governo para participar do evento no Planalto, mas diz que se trata de uma estratégia para tentar descredibilizá-lo.

“O governo me convidou, ligou diversas vezes para o meu gabinete. Eu percebi que obviamente se tratava de um convite para poder me descredibilizar caso eu não viesse. Então vim aqui, fiz meu papel de fiscalização”, disse. “Deram um tiro no pé. As manchetes agora serão quais? Nikolas, o democrata? Não vai colar, né? Então, tentem na próxima, boa sorte”, acrescentou.

O deputado autografou as camisetas dos estudantes presentes no evento e divulgou vídeos em que os alunos dizem que ele será o futuro presidente do país. “Fui muito bem tratado pelos alunos e não tão bem tratado pelo público, os democratas”, ironizou.

Projeto petista

Nikolas incluiu como primeiro item da pauta da Comissão de Educação, marcada para quarta-feira, 13, um requerimento apresentado pela deputada petista Delegada Adriana Accorsi (GO), para a realização de uma audiência pública para debater a criação do Dia Nacional da Robótica. “Prova de que sou mais democrata que Lula e seus amigos”, disse.

Comissão de Educação

Nikolas foi eleito para presidir a Comissão de Educação em 6 de março. Como o PL tem a maior bancada da Câmara, tem prioridade na distribuição dos colegiados. O partido também arrematou a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da casa, que será comandada pela bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC).