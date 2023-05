Em alta, Porto de Paranaguá recebe prêmio global inédito no setor público

O Porto de Paranaguá, no Paraná, tornou-se o primeiro porto público do Brasil a receber a certificação internacional EcoPorts por excelência na gestão ambiental. A informação sobre o prêmio foi confirmada nesta quarta-feira, 31, pelo governador paranaense Ratinho Junior (PSD). O selo é concedido pela Organização de Portos Marítimos Europeus (ESPO), que já havia selecionado Paranaguá, em 2017, como o primeiro porto nacional a integrar o seu sistema.

A certificação EcoPorts é entregue aos portos que se destacam mundialmente pelo desenvolvimento operacional, práticas de sustentabilidade e investimentos em infraestrutura. Nos últimos dois anos, o Porto de Paranaguá — localizado no município paranaense de mesmo nome — registrou alta de 14% na movimentação de cargas, atingindo o recorde de exportação de 58,3 milhões de toneladas em 2022.

No último mês de fevereiro, o governo do Paraná anunciou a liberação de 592 milhões de reais para a construção de uma nova moega ferroviária (sistema de descarga portuária), apelidada de “Moegão”, com o objetivo de elevar a capacidade de descarregamento do Porto de Paranaguá de 550 para 900 vagões por dia.