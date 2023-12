Em alta, ocupação de hotéis em SP para o Réveillon chega a 80%

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As festas de fim de ano no estado de São Paulo têm movimentado o setor hoteleiro, que já comemora a alta no fluxo de turistas para o Réveillon 2023-2024.

Segundo sondagem da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo (Abih-SP), a expectativa é de ocupação média de 80% em acomodações em todo o estado. Os números são mais otimistas do que aqueles verificados em pesquisas anteriores. Em agosto, a estimativa para as festas de fim de ano, que abarca a semana entre o Natal e o Ano Novo, era de ocupação de 72% em hotéis e pousadas. Já em outubro, havia chegado a 76%.

Os resultados também são superiores aos do último Réveillon, quando a ocupação média em todo o território paulista foi de 75% para o período. Este é o segundo fim de ano “pós-Covid” no Brasil — o fim da emergência em saúde pública pela pandemia foi declarado pelo governo federal em meados de 2022.

Algumas das regiões do estado com maior expectativa de atração de turistas na última semana do ano, em % de ocupação:

Baixada Santista e Litoral Sul (92,5%): Santos, Guarujá, São Vicente, Peruíbe, Praia Grande

Circuito das Águas e Estâncias (92%): Águas de Lindoia, Socorro, Serra Negra, Atibaia e Bragança

Litoral Norte (90%): São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba

Vale do Rio Grande (90%): Barretos, Olímpia

Vale do Paraíba (85%): Campos do Jordão, Cachoeira Paulista, São Bento do Sapucaí, Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá e Jacareí

Vale do Ribeira (75%): Apiaí, Iporanga, Cananeia, Iguape, Ilha Comprida, Registro

Recorde

Os resultados na capital paulista também têm animado o setor hoteleiro: apenas para a semana do Réveillon, a expectativa é de ocupação de 70% na rede de hotéis — um recorde para o período –, diz Roberto Gracioso, coordenador de pesquisas da Abih-SP. Em hotéis que oferecem ceia, a taxa alcança os 100% de ocupação, afirma o executivo, que destaca que os bons números valem não apenas para unidades na região da Avenida Paulista — famosa por sediar tanto a queima de fogos quanto a corrida de São Silvestre –, mas também para estabelecimentos na zona sul da capital.

