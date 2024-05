Eleições: a difícil situação do PT no berço político de Lula e do partido

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) lidera isolado a corrida eleitoral pela prefeitura de São Bernardo do Campo, quarta maior cidade de São Paulo e a maior da região do ABC, berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 21 e 26 de maio e divulgado nesta segunda-feira, Manente tem 31,8% das intenções de voto.

Na sequência, aparece um bloco composto pela empresária Flávia Morando (União Brasil) – sobrinha do atual prefeito Orlando Morando (PSDB), que não pode disputar a reeleição –, com 17,4%; o ex-deputado Marcelo Lima (Podemos), com 17,0%; e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), candidato apoiado por Lula, com 12,9%. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparecem o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo), com 6,1%, e o metalúrgico Claudio Donizete (PSTU), com 0,3%. Entre os entrevistados, 7,9% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 6,8% não souberam ou não responderam.

Mudanças

Em relação ao levantamento feito pelo instituto em fevereiro deste ano, sem o nome de Flávia Morando, a vantagem de Manente era um pouco maior. Ele tinha 37% contra 21,8% de Marcelo Lima e 9,9% de Luiz Fernando Teixeira.

Prioridade do PT

A reconquista de São Bernardo do Campo é uma das prioridades do PT para as eleições municipais deste ano, principalmente em razão do simbolismo que ela representa. A cidade foi uma das primeiras conquistadas pelo partido, em 1989, com Mauricio Soares. Depois, foi governada por dois mandatos pelo atual ministro Luiz Marinho, entre 2009 e 2016.

São Bernardo do Campo é sede do Sindicato dos Metalúrgicos, que foi liderado por Lula no final dos anos 1970, período em que mobilizou grandes greves que pressionaram a ditadura militar. A cidade foi berço tanto do PT quanto de seu braço sindical, a CUT (Central Única dos Trabalhadores). O presidente Lula ainda tem um apartamento na cidade, onde está o seu domicílio eleitoral até hoje.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores na cidade de São Bernardo do Campo.