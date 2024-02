Eleições 2024: quem lidera a corrida à prefeitura nas dez maiores capitais

Faltam pouco mais de oito meses para as eleições municipais de 2024, e a corrida eleitoral já foi deflagrada em todo o Brasil. A lista final com os candidatos a prefeito será conhecida apenas em agosto — prazo final para que os partidos registrem suas candidaturas na Justiça Eleitoral -, mas já começaram a ser publicadas as pesquisas eleitorais com os principais nomes que devem disputar o pleito em outubro.

Em São Paulo, cidade mais populosa do país, quem lidera numericamente a corrida é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 31,1% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 25,4%, segundo levantamento do Paraná Pesquisas de dezembro — eles estão empatados tecnicamente na margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparecem Tabata Amaral, do PSB (8,9%), Ricardo Salles, do PL (8,3%), e Kim Kataguiri, do União, com 5,4%.

Já no Rio de Janeiro, segunda maior capital do país, a corrida é liderada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), com 36,2%, segundo o instituto Atlas Intel. Candidato certo ao quarto mandato à frente da capital fluminense, Paes tem larga vantagem sobre o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que aparece em segundo lugar com 19,1% — o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está tecnicamente empatado com o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), que pontua 17,8%.

Veja os líderes e seus perseguidores mais próximos nas dez maiores capitais onde houve pesquisas:

São Paulo (*)

Guilherme Boulos (PSOL): 31,1%

Ricardo Nunes (25,4%)

Rio de Janeiro (**)

Eduardo Paes (PSD): 36,2%

Alexandre Ramagem (PL): 19,1%

Tarcísio Motta (PSOL): 17,8%

Fortaleza (*)

Capitão Wagner (União): 38,5%

José Sarto (PDT): 28,6%

Salvador (*)

Bruno Reis (União): 59,9%

Geraldo Jr. (MDB): 11,2%

Belo Horizonte (**)

Bruno Engler (PL): 31,4%

Rogério Correia (PT): 21%

Manaus (*)

David Almeida (Avante): 38,5%

Amom Mandel (Cidadania): 23,3%

Curitiba (*)

Luciano Ducci (PSB): 16,2%

Ney Leprevost (União): 16,0%

Beto Richa (PSDB): 13,5%

Eduardo Pimentel (PSD): 12,5%

– em Curitiba, os quatro estão empatados dentro da margem de erro

Recife (***)

João Campos (PSB): 67%

João Paulo (PT): 10%

Goiânia**

Vanderlan Cardoso (PSD): 25,8%

Adriana Accorsi (PT): 18,9%

Belém (*)

Éder Mauro (PL): 24%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 16,6%

Fontes: (*) Paraná Pesquisas / (**) Atlas/Intel / (***) RealTime Big Data