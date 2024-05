Drone com IA e câmeras térmicas vai ajudar a achar desaparecidos no RS

Um drone integrado a uma plataforma de inteligência artificial e equipado com câmeras térmicas que permitem a localização de forma precisa e em tempo real de pessoas em locais de difícil acesso e visibilidade vai ser usada para tentar localizar desaparecidos em meio ao desastre provocado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Os dados mais recentes, divulgados pela Defesa Civil estadual apontam que há 128 desaparecidos em meio aos alagamentos. Cem mortes já foram confirmados. Além disso, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas de forma significativa pelas enchentes que atingiram 417 dos 497 municípios do estado. Ao todo, 66.671 pessoas foram encaminhadas para abrigos, mas 163.720 ainda estão desalojadas.

O equipamento foi doado por um grupo de empresas – Telebras, o grupo Bembras e seus parceiros PrimeField,Golden, SST e SayVU –, que decidiram enviar ao estado equipamentos tecnológicos de alta complexidade para auxiliar na comunicação das equipes de resgate de vítimas das enchentes.

Foram remetidos a Porto Alegre, além do drone, quatro antenas de conectividade à internet por satélite alimentadas por energia solar, além de uma Estação Móvel de Comando e Controle com recursos completos para comunicação e logística.

“É de extrema relevância e urgência o envio dos equipamentos tecnológicos de conectividade de última geração para o Rio Grande do Sul para auxiliar no socorro da população gaúcha nas demandas que necessitam conexão pela internet”, disse o diretor da Bembras Kéber Coelho. Segundo ele, os equipamentos vão auxiliar os trabalhos da Defesa Civil Estadual e Nacional, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Forças Armadas. A iniciativa tem apoio de especialistas em gestão de desastres da Defesa Civil da cidade de Jaú(SP).

O material se junta às 34 antenas que a Telebras já enviou a Porto Alegre e que atuam de forma conjugada como uma espécie de “controle de voo” dos diversos equipamentos utilizados para resgate e salvamento dos atingidos, que necessitam de internet de boa qualidade de intermitente em ambiente adverso.

São terminais satelitaistransportáveis (T3SAT) que oferecem conexão banda larga via satélite às equipes de resgate, hospitais de campanha e abrigos nas regiões atingidas pelas enchentes. Desse total, 14 unidades estão em operação no Gabinete de Crise permitindo a comunicação dos diferentes núcleos com as equipes de campo do Comando Aéreo, Defesa Civil Estadual e Nacional, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Inteligência, Logística, Saúde e Comunicação.