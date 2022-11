Dono do Paraná Pesquisas vai processar Janones por denúncia no Twitter

O deputado federal André Janones (Avante-MG), que ficou conhecido por acumular polêmicas ao longo da campanha eleitoral por causa de sua atuação nas redes sociais, arrumou mais uma – e deve ser alvo de um questionamento judicial em razão disso.

O parlamentar publicou em seu Twitter nesta sexta-feira, 18, um post – em tom de escândalo – dizendo que o governo Jair Bolsonaro, por meio da Secom (Secretaria de Comunicação), pagou 13 milhões de reais ao instituto Paraná Pesquisas, responsável por fazer levantamentos eleitorais durante a campanha.

A denúncia provocou a reação imediata do chefe do instituto, Murilo Hidalgo, que disse que irá interpelar judicialmente o deputado federal, que atuou na campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e se notabilizou pelos ataques pesados contra Bolsonaro, muitos deles fake news. “É uma acusação muito grave e irresponsável, então já entrei na Justiça criminal e civil contra o Janones”, afirma Hidalgo.

A relação contratual do Paraná Pesquisas com a Secom já tinha sido alvo de questionamentos durante a campanha, principalmente porque o instituto foi um dos que, ao longo da disputa, deram a menor vantagem de Lula para Bolsonaro. No final, tanto do primeiro quanto do segundo turno, o Paraná Pesquisas acabou sendo o instituto que mais se aproximou do resultado final.

ATENÇÃO! Mais um escândalo descoberto aqui na transição: a SECOM enfiou 13 milhões de reais do dinheiro do povo na Paraná Pesquisas! Existe uma quadrilha na SECOM que irriga todos os os ministérios com muito dinheiro pra manter um projeto de poder. Irão pra cadeia com Bolsonaro. Continua após a publicidade — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 18, 2022

O número citado por Janones não é real. VEJA teve acesso ao pregão do governo federal para contratar pesquisas no qual foi aceita a proposta do Paraná Pesquisas. O documento mostra que o acordo com o instituto, aprovado em 11 de março de 2022, foi para a elaboração de pesquisas qualitativas, no valor de 1.623.600 reais.

O mesmo pregão mostra que a IPRI – Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem Ltda venceu a concorrência para a realização de pesquisas quantitativas com uma proposta de 11,9 milhões de reais. “O Janones só pode ter somado os dois valores sem conferir, porque foi um processo extremamente transparente. Gostaria que ele apresentasse as provas”, diz Hidalgo.

O diretor ainda afirma que sequer chegou a executar a pesquisa contratada e não recebeu valor nenhum pelo suposto serviço. Isso porque o pregão vencido pelo Paraná Pesquisas já havia virado motivo de investigação no TCU (Tribunal de Contas da União) a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o que levou à suspensão do acordo. Quando o contrato foi liberado, ele não poderia ser executado em razão dos impedimentos fixados pela legislação eleitoral.

VEJA tentou, sem sucesso, contato com o deputado André Janones para comentar o caso.