Direita ataca Lula na Câmara e diz que fará ‘maior oposição que já se viu’

Deputados federais de direita tomaram posse nesta quarta-feira, 1º, na Câmara, em Brasília, já com um protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anunciando oposição forte ao terceiro governo do petista.

Parlamentares como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Hélio Lopes (PL-RJ) exibiram no plenário cartazes com as inscrições “Fora Lula” e “Fora Ladrão”. O PL, aliás, já promete apresentar o primeiro pedido de impeachment de Lula, que está sendo elaborado pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS).

“Vivemos tempos estranhos, mas a quadrilha do PT terá a maior oposição que já se viu”, anunciou Eduardo Bolsonaro, o filho Zero Três do presidente Jair Bolsonaro — ele será o líder da minoria na Câmara.