Dino afasta delegado da PF que já disputou eleições alinhado a Bolsonaro

O delegado Everaldo Eguchi, da Polícia Federal no Pará, foi suspenso de suas funções pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, depois de responder a um processo interno. A portaria com o afastamento do policial, por 45 dias, foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 10, sob a justificativa de que Eguchi cometeu uma transgressão disciplinar (“deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos”). Não foi divulgado o que motivou o processo, aberto no ano passado.

Em 2021, Eguchi já havia sido afastado pela cúpula da PF por supostamente vazar informações de operações para favorecer garimpeiros.

Desde a ascensão do bolsonarismo em 2018, o delegado já foi candidato três vezes. Naquele ano, concorreu a deputado federal pelo PSL — partido de Jair Bolsonaro à época –, mas não se elegeu. Em 2020, foi candidato a prefeito de Belém pelo Patriota, com discurso alinhado a Bolsonaro. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Edmilson Rodrigues (PSOL). Em 2022, novamente tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, dessa vez pelo PL, mas não foi eleito.