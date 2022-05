Dianteira de Lula para Bolsonaro cai de 14 para 8 pontos em nova pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um pouco mais de oito pontos percentuais de distância para o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa feita pelo instituto MDA para a CNT (Confederação Nacional dos Transportes) entre os dias 4 e 7 de maio e divulgada nesta terça-feira, 10.

Segundo o levantamento, Lula tem 40,6% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro, uma diferença de 8,6 pontos percentuais, o que mostra que a dianteira do petista encolheu em relação à pesquisa feita pelo mesmo instituto em fevereiro, quando ela era de 14 pontos percentuais – 42,2% a 28%.

Na sondagem CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, aparecem na sequência Ciro Gomes (PDT), com 7,1%; João Doria (PSDB), com 3,1% — estes dois empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos –; André Janones (Avante), com 2,5%; Simone Tebet (MDB), com 2,3%; e Luiz Felipe d´Avila (Novo), com 0,3% — todos estão empatados tecnicamente entre si e com Doria.

Entre os entrevistados, 7% afirmaram que estão indecisos e 5,1% disseram que irão votar em branco ou anular o voto. A pesquisa foi feita por meio de telefone com 2.002 entrevistados de todo o país e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-05757|2022.