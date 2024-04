‘Deus’, ‘fé’ e ‘milagres’: o discurso religioso de Lula no agreste de PE

Pressionado por pesquisas de opinião a se aproximar do segmento religioso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou a fé como fio condutor do discurso nesta quinta-feira em Arcoverde (PE), durante a inauguração de uma adutora que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco. O tom do discurso casa com o mote “fé no Brasil” adotado nesta semana pelo Palácio do Planalto como estratégia de aproximar principalmente do eleitor evangélico, grupo que tem puxado para cima a rejeição ao governo.

Ao falar para o povo sertanejo, Lula disse diversas vezes que a obra, que promete levar água a milhões de pessoas no agreste pernambucano, é fruto do milagre de Deus e da fé do povo. “Eu quero perguntar se vocês acreditam em Deus”, disse Lula logo na abertura do discurso. Diante da resposta positiva, emendou: “Quero perguntar se vocês acreditam em milagres”. Com um novo “sim”, Lula emendou uma narrativa que utilizou as palavras Deus, fé e milagre como ideias centrais.

Disse, emocionado, que a obra era fruto de dois milagres, o que fez um nordestino que bebia água de cisterna retornar ao agreste pernambucano como presidente para entregar a água nas torneiras das pessoas e o da educação, que promove mudanças sociais. “Isso só pode ser feito porque Deus existe. O homem lá de cima falou: eu vou ajudar o nordestino através de um nordestino. E cá estou eu”, disse.

“Esse milagre só pode acontecer por causa da fé de vocês”, emendou Lula. Durante 18 minutos de discurso, o presidente usou a palavra “milagre” doze vezes, “Deus” oito vezes e “fé”, três vezes, além de outras expressões correlatas, como “crença” e “o cara lá de cima”.

Alerta

Lula tem sido aconselhado a estreitar relação com o segmento religioso, principalmente entre os evangélicos, depois que as pesquisas apontaram forte alta da rejeição neste grupo. A pesquisa Datafolha divulgada em março apontou que a avaliação geral sobre a administração de Lula está dividida em três terços, em que 35% consideram ótima ou boa, 30% acham regular e 33% ruim ou péssima. Mas quando o corte é feito entre os evangélicos, o cenário piora. Neste grupo, que representa um terço do eleitorado brasileiro, 43% avaliam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 25% o consideram ótimo ou bom.

O governo reagiu aos números e a Secretaria de Comunicação anunciou, nesta semana, a campanha “fé no Brasil”. O mote vai permear as ações publicitárias de todas as áreas do governo. A campanha será lançada ainda em abril.

Inauguração

Lula inaugurou nesta quinta-feira a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Ipojuca e do trecho Belo Jardim – Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, no município de Arcoverde (PE). A cerimônia teve a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além de deputados e senadores do estado.

A estação elevatória representa o abastecimento regular de água para 615 mil pessoas em nove municípios. Segundo o governo federal, a obra é essencial para a finalização da primeira etapa do projeto, que tem previsão de, até 2026, beneficiar 1,3 milhão de pessoas em 23 municípios até 2026.

Até o momento, o governo federal investiu mais de 1,2 bilhão de reais no projeto, enquanto o estado aplicou 200 milhões de reais. A primeira etapa do compreende 790 km de tubulações, além de três obras complementares de captação e interligações para fornecimento antecipado de água ao sistema.

O empreendimento, atualmente, tem 79,40% de execução física completada. A segunda etapa ainda está em fase de contratação. Quando todo o sistema estiver finalizado, serão 1.500 km de adutoras que levarão 4 mil litros por segundo de água da transposição do Rio São Francisco para abastecimento da região agreste de Pernambuco. A previsão é que um total de 2 milhões de habitantes em 68 municípios sejam beneficiados.