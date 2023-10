Desbloqueio de rodovia pelo MST vira caso de polícia no PR

A Polícia Militar do Paraná cumpriu nesta sexta-feira, 20, dois mandados de prisão e um de busca e apreensão no Assentamento Nova Geração, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no município de Garapuava. A medida foi autorizada pela 3ª Vara Criminal um dia depois de integrantes do MST agrediram e ameaçaram, com uso de facas, três policiais que negociavam o cumprimento de uma liminar que vedava o bloqueio de trecho da rodovia PR-170, na altura do Km 390. Um motorista que passava pelo local no momento filmou o momento em que integrantes do MST conduziam os policiais pela rodovia.

Ao cumprir os mandados nesta sexta-feira, os policiais abordaram cerca de 200 pessoas e conduziram 10 delas para a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. Seis integrantes do movimento identificados como envolvidos nas agressões aos policiais militares foram ouvidos pelo delegado que preside o inquérito. Foram apreendidas três armas em poder dos sem terra, duas pistolas 9mm carregadas e uma espingarda de calibre não identificado. Uma das pistolas, apreendida em um carro com um homem de 58 anos, tinha uma munição deflagrada.

Os policiais agredidos foram ao local para fazer cumprir a Liminar de Interdito Proibitório emitida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarapuava, que ordenava o desbloqueio da rodovia PR-170, que é um dos principais acessos a regiões afetadas pelas enchentes que assolam o Paraná.