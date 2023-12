Deputado do PT bate em colega durante tumulto no Congresso

Durante um tumulto ocorrido no Senado, o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) deu um tapa no rosto do deputado Messias Donato (Republicanos-ES) e xingou o colega com palavrões. A agressão aconteceu em meio à sessão do Congresso que promulgou a reforma tributária, nesta quarta-feira, 20. O tapa foi registrado em vídeo (veja abaixo).

A confusão teve início pouco após a aprovação da reforma, quando parlamentares da oposição puxaram um coro em repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repetindo “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. Em reação, deputados e senadores governistas começaram a gritar palavras de defesa do petista.

No momento da agressão, Quaquá estava filmando os colegas que criticavam o presidente e afirmando que abriria uma representação contra eles no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O deputado Donato puxa o petista pelo braço e, na sequência, é atingido pelo tapa.

Enquanto outros parlamentares intervêm para apartar a briga, Quaquá grita repetidas vezes “vai tomar no c*!” contra o capixaba. No vídeo, também é possível ouvir uma ofensa homofóbica vinda do petista, que chama Donato de “viadinho” enquanto é levado para longe do tumulto.

Reação da oposição

Pouco depois do ocorrido, o vídeo do tapa foi publicado nas redes sociais pela deputada Sílvia Waiãpi (PL-AP), que aparece nas imagens como autora da gravação, e viralizou. Deputados da oposição compartilharam a publicação em massa no X (antigo Twitter) e iniciaram uma corrente pela cassação de Washington Quaquá devido à agressão.

Diversos parlamentares do PL informaram que irão abrir uma representação no Conselho de Ética contra o petista. Na tarde desta quarta-feira, 20, o termo “cassação” entrou entre os temas mais comentados do X.

O vídeo também foi compartilhado pelo próprio Messias Donato, afirmando que a agressão “não ficará impune”. O próprio Quaquá e os parlamentares da base governista ainda não se pronunciaram a respeito do tapa.

Deputado Quaqua me agrediu aqui no Plenário. Não ficará impune. pic.twitter.com/pubrwxhd3J — Messias Donato (@MessiasDonato) December 20, 2023

