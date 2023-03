Deputada leva a Lula proposta de ‘licença Maria da Penha’

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) quer levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um projeto para instituir licença remunerada do trabalho para vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta, batizada de “Licença Maria da Penha”, prevê direito a afastamento de quinze dias a trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias.

Conforme o projeto de lei, o benefício seria concedido mediante apresentação da concessão da medida protetiva de urgência ou boletim de ocorrência ao empregador. O texto será entregue a Lula na quarta-feira, 8, em evento em que serão anunciadas medidas do governo para as mulheres no Palácio do Planalto.

“O tempo de licença remunerada justifica-se pela necessidade das trabalhadoras que sofreram violência em lidar com diversos assuntos concernente ao impacto direto dessa violação, como acesso ao sistema de saúde, aos cuidados e exames médicos, aos serviços policiais e ao sistema de justiça; apoio e suporte psicológico”, justifica o projeto.

A deputada alega ainda que a medida pode proteger as mulheres de seus agressores, que muitas vezes conhecem a rotina e endereço de trabalho e da residência da vítima. “O período de afastamento dá às vítimas tempo para trocar de residência, protegendo a si mesmas e aos filhos, e a possibilidade de comparecer às audiências judiciais, reunindo também, às suas maneiras, forças para superar o ciclo da violência sem a preocupação de serem demitidas ou não aceitas de volta ao trabalho”, esclarece o texto.

