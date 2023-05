Deltan: ‘Somos maiores que um sistema corrupto e um governo vingativo’

O ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato de deputado federal pelo Podemos-PR cassado de forma unânime pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta semana, fez uma longa publicação em suas redes sociais na qual volta a dizer que o sistema político do Brasil é corrupto, aponta o dedo para o governo Lula e manda recados para políticos que comemoraram a sua cassação. “Não me ofendem aqueles que riem e comemoram minha cassação, mas me honram aqueles que me abraçam com propósitos, sonhos, valores e na luta por um Brasil mais justo”, disse.

E listou alguns nomes. “Quanto aos risos e comemorações de Aécio Neves, Beto Richa, Eduardo Cunha, Renan, Gleisi Hoffmann e tantos outros, que acreditam que me humilham ao celebrarem a cassação ilegal de 345 mil eleitores, eles estão equivocados. (…) Seria humilhante para mim ser um de vocês. Em particular, para Cunha, que me enviou um ‘Tchau, Querido’, eu digo que não estou partindo e prometo trazer ainda mais pessoas comigo”, postou.

Deltan voltou a dizer que é perseguido pelo sistema político por causa de seu trabalho contra a corrupção. “Nas lágrimas daqueles que compartilharam nossa dor, vi o combustível da esperança, vi a força da indignação e tive, mais uma vez, a certeza de que não estou sozinho. Somos muitos. Somos muito maiores que um sistema corrupto e um governo vingativo”, disse.