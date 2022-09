Datafolha: depois do 7 de Setembro, Lula tem 45% e Bolsonaro, 34%

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta sexta-feira, 9, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Palácio do Planalto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), que encostou mais no oponente.

Segundo o levantamento, realizado nos dias 8 e 9 (o primeiro depois das manifestações do Sete de Setembro) Lula tem 45% contra 34% de Bolsonaro. No anterior, divulgado pelo mesmo instituto no dia 1° de setembro, o petista tinha os mesmos 45% contra 32% do presidente. A diferença, portanto, que era de treze pontos, caiu para onze pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7% (eram 9%), e Simone Tebet (MDB), com 5%, o mesmo número da última pesquisa. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1% (o mesmo percentual da semana passada). Pablo Marçal (Pros) e Felipe d’Avila (Novo) oscilaram de 1% para 0%. Os brancos e nulos se mantêm em 4%. Os indecisos são 3% (eram 2% no levantamento anterior).

Os pesquisadores ouviram 2.676 pessoas em 191 cidades de todo o país. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.

