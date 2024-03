Datafolha: aprovação de Lula oscila para baixo e empata com a reprovação

Nesta quinta-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu mais um sinal de alerta sobre a sua popularidade junto ao eleitorado brasileiro. Segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje, 35% dos brasileiros avaliam o mandato do petista como “ótimo” ou “bom”, enquanto 33% consideram sua gestão “ruim” ou “péssima” –dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, as parcelas da população que aprovam e rejeitam a administração federal estão tecnicamente empatadas.

Na pesquisa Datafolha anterior, publicada em dezembro, Lula contava com aprovação de 38% do eleitorado e era reprovado por 30%. Neste período, o percentual de entrevistados que consideram a presidência do petista “regular” ficou virtualmente estável em 30%.

Os números mais recentes apontam, ainda, que a aprovação de Lula em um ano e três meses de mandato está tecnicamente igual à de Jair Bolsonaro com o mesmo tempo de governo — em março de 2020, o ex-presidente somava 33% de avaliação positiva, enquanto a rejeição ao seu governo chegava a 38%.

Popularidade em baixa

A oscilação negativa na aprovação de Lula chega em um momento em que o governo federal caminha na corda bamba para manter o apoio dos eleitores. A queda de popularidade, detectada também por outros institutos em pesquisas recentes, fez o presidente reunir os seus ministros nesta semana para pedir mais empenho na execução e na divulgação de obras do governo.

O presidente também tem se empenhado em viajar pelo país para participar de eventos com candidatos que ele apoia nas eleições municipais deste ano e para divulgar as realizações do governo — a última foi no Rio Grande do Sul, onde anunciou vários projetos ao lado de uma legião de ministros. Na próxima semana, ele irá ao Pará e ao Rio de Janeiro acompanhando o presidente francês Emmanuel Macron.

Nesta última pesquisa, o Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 147 cidades brasileiras entre os dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.