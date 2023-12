Crise na direita: as principais críticas de bolsonaristas de SP a Tarcísio

Formalizado na última semana, o grupo de deputados bolsonaristas do PL que se declara contra algumas das propostas encaminhadas por Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) tem elevado o tom das críticas contra o governador — de quem o partido é base aliada na Casa.

O grupo — formado pelos deputados Gil Diniz, Lucas Bove, Paulo Mansur, Tenente Coimbra e Major Mecca — afirma que parte da insatisfação se deve à demora no pagamento de emendas para parlamentares do PL ao mesmo tempo em que Tarcísio favorece deputados de partidos de oposição, como o PT. Também reclamam da falta de espaço da ala bolsonarista no governo e de acenos pré-eleitorais feitos pelo governador.

Cargos no governo

Desde o início da gestão, Tarcísio e o secretário da Casa Civil, Arthur Lima têm sido criticados por parlamentares de diferentes colorações partidárias por não aceitarem indicações de aliados para cargos de segundo e terceiro escalão, além de serem cobrados por supostos apoios negociados durante a campanha. A resistência, inclusive, chegou a suscitar um embate com o União Brasil no meio do ano.

Quase seis meses depois do episódio, tudo indica que agora a dor de cabeça de Tarcísio, que segue tendo dificuldades de formar uma base consolidada na Alesp, foi ampliada com o fogo-amigo do grupo “dissidente” do PL. O bloco queixa-se de não ter sido atendido em nenhuma indicação para cargos em secretarias — a única pasta ocupada pelo PL é a da Segurança Pública.

Emendas

Com a proximidade do final do ano, a falta do pagamento integral das emendas voluntárias a cada deputado também tem causado consternamento entre os parlamentares do PL. Pela lei, cada um dos 94 deputados têm, por ano, 11 milhões de reais para serem destinados a prefeituras, que, por sua vez, utilizam o recurso para a realização de obras públicas e a compra de equipamentos e ambulâncias, por exemplo. O mecanismo acaba sendo uma forma de estreitar laços com prefeitos e cidades em que cada deputado tem seu reduto eleitoral.

Continua após a publicidade

Nesta sexta-feira, 1º, o deputado Gil Diniz fez uma publicação criticando a destinação pelo governo de 500 mil reais, destes recursos, para a deputada do PT Thainara Faria. O valor, por indicação da parlamentar, foi enviado ao município de Queiroz, no interior do estado. “A deputada é forte opositora ao governador, é contra a privatização da Sabesp, votou tudo contra o governo, mas, ainda assim está sendo atendida com recursos voluntários”, publicou.

https://x.com/carteiroreaca/status/1730545425587794004?s=20

Bandeiras bolsonaristas

Outra crítica do grupo é ao que classifica como “tentativa de descolamento” de Tarcísio de pautas “ideológicas” do bolsonarismo. Um dos episódios apontados como foco de atrito foi a autorização do governo a um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Parque da Água Branca, um equipamento estadual, no qual o grupo instalou uma cela fazendo alusão à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também são fartas as queixas sobre acenos feitos por Tarcísio ao governo Luiz Inácio Lula da Silva — como a defesa à reforma tributária — e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Também há reclamação é sobre a inércia do Executivo, em especial da Secretaria de Educação, para resolver a questão das escolas cívico-militares, grande promessa de campanha de Tarcísio e uma das bandeiras bolsonaristas. Com a mudança na legislação federal, o governo estadual precisa regulamentar a forma de ensino, sob risco de que as unidades sejam descontinuadas já a partir do próximo ano.

Continua após a publicidade

Acertos eleitorais

No campo eleitoral, causou desconforto o apoio público de Tarcísio ao pré-candidato à Prefeitura de Santos, Rogério Santos, recém-filiado ao Republicanos — o PL fechou apoio à candidatura da deputada federal Rosana Valle (PL) na disputa. Anteriormente, Bolsonaro já havia anunciado que ele e Tarcísio caminhariam juntos na escolha de um candidato na cidade.

Os acenos do governador à reeleição de Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo, também preocupam. Ainda sem a definição final, a ala bolsonarista do PL cogita uma candidatura de Ricardo Salles. “O problema é o governador se antecipar, fazer gestos a pré-candidatos, sem que o presidente Bolsonaro tenha tomado uma decisão. Vamos pressionar para que ele [Tarcísio] apoie o cara nosso aqui em São Paulo, seja o Salles, seja o Marcos Pontes”, diz um deputado do bloco do PL.

Oposição a Tarcísio?

Por ora, o grupo descarta tornar-se oposição ao governo na Alesp e diz não ver “má vontade” em Tarcísio, mas sim em “alguns de seus auxiliares”. Também anuncia que não deixará de votar a favor de temas que consideram importantes — como o da privatização da Sabesp –, embora já se posicione contra o projeto que deve aumentar o ICMS no estado.

“Existe boa vontade. Só não entendemos se essas as pessoas estão sabotando o governador e o bloco bolsonarista ou se o governador compactua com isso e está intencionalmente deixando a gente de lado”, diz um deputado do grupo.

Continua após a publicidade