CPI contra padre Júlio Lancellotti perde assinaturas na Câmara

Pelo menos quatro vereadores de São Paulo declararam que vão retirar suas assinaturas do pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que mira o padre Júlio Lancellotti na Câmara Municipal. Desde quinta-feira, 4, parlamentares da capital paulista têm se pronunciado sobre o pedido de investigação, que gerou repercussão extremamente negativa nas redes sociais na última semana.

Um dos legisladores municipais que voltaram atrás no apoio à CPI é Thammy Miranda (PL). Pelas redes sociais, o vereador afirmou que a proposta inicial não era de um inquérito contra Lancellotti e que um requerimento nesta linha não teria seu endosso. “Se você vê o projeto, que eu postei lá, em nenhum momento menciona o nome do padre Júlio Lancellotti”, disse.

Também na quinta-feira, o vereador Xexéu Tripoli (PSDB) publicou em seu perfil oficial no Instagram o pedido de anulação da sua assinatura favorável à instalação da CPI. “A investigação de casos suspeitos de mau uso de recursos públicos não pode servir de pretexto para perseguição política”, comenta a publicação.

Os outros parlamentares que anunciaram a retirada das assinaturas foram Sidney Cruz (Solidariedade) e Sandra Tadeu (União Brasil), colega de partido do vereador Rubinho Nunes, que elaborou e protocolou o pedido de CPI em dezembro do ano passado.

Repercussão política

Após a intensificação dos ataques direcionados a Júlio Lancellotti, lideranças do PT e da base aliada saíram em defesa do religioso nas redes sociais. Parlamentares de esquerda manifestaram solidariedade ao padre e denunciaram a tentativa de investigação como “arbitrariedade criminosa”.

Na Câmara Municipal de São Paulo, a bancada do PSOL se articula para barrar a instauração do inquérito contra Lancellotti – que, embora protocolada, ainda precisa ser aprovada pelos vereadores – e, em reação à proposta, prepara um pedido de CPI para investigar a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre o crescimento da população de rua na capital paulista durante sua administração.