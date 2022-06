PF conclui perícia e corpos de Dom e Bruno serão entregues às famílias

A Polícia Federal informou que deve entregar os restos mortais do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Philips nesta quinta-feira, 23. A perícia feita nos corpos dos dois, encontrados enterrados na floresta amazônica na quarta-feira passada, chegou ao fim com a conclusão de que são compatíveis com as amostras de DNA entregues às autoridades. Eles foram assassinados por dois pescadores na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, enquanto voltavam de uma visita a tribos indígenas que tomaram para si a responsabilidade de proteger seu território, alvo constante de invasores.

A previsão é que os corpos deixem o aeroporto de Brasília às 14h desta quinta, segundo a PF. Os restos mortais foram levados ao Instituto Nacional de Criminalística da corporação, na capital federal, para a realização de exames que pudessem identificá-los. A PF informou que as análises dos peritos “continuarão nos próximos dias concentrados na análise de vestígios diversos do caso”.

Dom Phillips morava no Brasil desde 2007 e morava em Salvador, na Bahia, e era casado com a brasileira Alessandra Sampaio. Bruno Araújo era natural de Recife, onde ainda tem parentes. Seus corpos foram encontrados após o suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, confessar o crime e apontar o local na mata em que eles haviam sido enterrados.