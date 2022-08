Confusão em disputa pelo governo do DF vai parar no TSE

Mesmo após o fim do prazo das convenções partidárias, a confusão em torno da disputa pelo governo do Distrito Federal continua e ganhou mais um personagem nesta semana: o advogado Luís Felipe Belmonte (PSC).

Na sexta-feira, 5, a federação formada por PSDB e Cidadania anunciou a candidatura do senador Izalci Lucas (PSDB) ao Palácio do Buriti, jogando a deputada Paula Belmonte (Cidadania) para escanteio. A parlamentar também tinha a pretensão de concorrer ao governo do DF e possuía apoio de parte do diretório regional, mas Izalci obteve a maioria dos votos da Executiva Nacional e venceu por 13 a 6.

Após a confirmação, Paula recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pediu que seja cumprido o estatuto da federação. Ela alega que o comando no Distrito Federal é do Cidadania e que a Executiva Nacional não poderia intervir.

Marido da deputada, Luís Felipe Belmonte é suplente de Izalci e anunciou que será vice na chapa do empresário Paulo Octávio, que é de outro partido fora da federação (PSD) e um dos adversários do senador na corrida pelo governo. “Precisava encontrar uma posição para nós, depois do tratoraço do PSDB em cima do Cidadania no DF”, afirmou Belmonte a VEJA.

O advogado disse, no entanto, que Paula não está “fora do jogo” e que aguarda a decisão do TSE. Ele também se mostrou decepcionado com Izalci, de quem é suplente. “Ele não está enxergando a realidade da situação. Está com obsessão de ser candidato e com isso exige que o PSDB atropele tudo, inclusive as regras claramente colocadas no próprio estatuto e os princípios democráticos que devem reger a convivência dos partidos dentro de uma federação”, declarou.

“Eu continuo como suplente do senador. Não acredito na viabilidade do senador Izalci para o governo. Do contrário estaria ajudando, pois seria o maior interessado. Votando nele para o governo, o eleitor estará votando em mim para o Senado. Não sou propriamente adversário do senador Izalci, mas estamos tendo, digamos assim, interesses antagônicos circunstanciais”, concluiu.