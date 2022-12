Condenado por corrupção, Paulo Maluf pede indulto natalino

O ex-governador de São Paulo Paulo Maluf, condenado em 2017 a sete anos de cadeia por lavagem de dinheiro, pediu à Justiça o benefício do indulto natalino, com base em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, no último dia 22. Atualmente preso em regime domiciliar, o político de 91 anos passa por sérios problemas de saúde. O pedido de extinção da pena, protocolado no Judiciário paulista no dia 27 de dezembro, ainda não foi analisado.

Essa não foi a primeira tentativa da defesa para encerrar o processo. No fim do ano passado, sob o mesmo argumento (indulto de Natal), os advogados de Maluf solicitaram o indulto, mas o Supremo entendeu que não cabia a medida.

Além da condenação de privação da liberdade, Paulo Maluf teve que pagar uma multa de 2,9 milhões de reais, como forma de reparação aos cofres públicos de desvios de dinheiro cometidos por ele, enquanto prefeito de São Paulo (1993 a 1996), em diversas obras viárias da capital.