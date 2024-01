Como será a visita de Lula à Bahia, que abre ‘turnê’ do petista pelo país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na próxima quinta-feira, 18, em Salvador, para a primeira série de viagens do ano. A visita é parte de um ambicioso giro que deve percorrer as 27 unidades da federação até o final de junho, já de olho na formação de palanques regionais para as eleições municipais.

Pela manhã, o presidente participará da assinatura do acordo de parceria firmado pelo governo federal — por meio do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica — com o governo da Bahia e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec). Deverão estar presentes os ministros Rui Costa (Casa Civil) — um dos principais articuladores das viagens de Lula –, José Mucio (Defesa) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O documento formalizará a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, que será um ambiente dedicado ao fomento do ensino, a pesquisas avançadas e à inovação no campo aeroespacial e que tem como objetivo alavancar o desenvolvimento industrial na região.

Na tarde de quinta-feira, 18, Lula parte para Paulo Afonso, na divisa norte do estado com Pernambuco, onde participará da inauguração do campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) no local. O campus em Paulo Afonso abriga hoje o curso de Medicina e faz parte da estratégia de interiorização da educação superior, diz o governo. Nos dias seguintes estão previstas a visita de Lula a Ipojuca e Abreu e Lima, em Pernambuco, e a Fortaleza, capital do Ceará.

Giro

Viajar o Brasil é uma das prioridades na lista de Lula. Em dezembro, ao comentar os planos do governo para 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o presidente quer “colocar o pé na estrada para rodar o país”. O auxiliar reforçou que este será um “ano de entregas” e assinalou que tanto Lula quanto a equipe ministerial deverão ampliar as agendas nos estados, acompanhando e inaugurando obras e projetos. Segundo interlocutores do governo, o giro também servirá para alavancar palanques regionais, de olho nas eleições municipais do final do ano. Além dos estados do Nordeste, a expectativa é que Lula visite Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina até o final de janeiro.