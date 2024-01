Pé na estrada: giro de Lula em 2024 começa por Bahia, Pernambuco e Ceará

Alardeado como uma das prioridades para 2024, o giro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Brasil tem data e local para começar: Bahia, Pernambuco e Ceará são os estados que estão no roteiro da primeira viagem presidencial do ano.

Depois da primeira quinzena de janeiro em Brasília, na qual esteve focado no evento de um ano dos ataques de 8 de janeiro e em decisões de governo, Lula desembarca na quinta-feira, 18, em Salvador, onde participará da assinatura da implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial do estado (Senai-Cimatec).

No mesmo dia, segue para Paulo Afonso, no interior baiano, para a inauguração da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e, depois, segue para Ipojuca, no litoral de Pernambuco, onde deve visitar a refinaria Abreu e Lima (Rnest), da Petrobras. A conclusão de parte das obras da unidade está prevista no novo PAC, lançado por Lula no ano passado. Anunciada em 2005, a refinaria seria construída em parceria com a estatal de petróleo venezuelana PDVSA, mas teve as obras paralisadas em 2015, em decorrência das investigações da Operação Lava Jato.

Na sexta-feira, 19, Lula segue para a cidade de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, onde participará da Cerimônia de Troca do Comando Militar do Nordeste (CMNE).

No mesmo dia, o presidente ainda desembarca em Fortaleza para o lançamento da pedra fundamental do campus estadual do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), uma das mais renomadas instituições de ensino do país. Também devem participar do encontro o ministro da Defesa, José Múcio, e o aliado e governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Giro

Viajar o Brasil é uma das prioridades na lista de Lula. Em dezembro, ao comentar os planos do governo para 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o presidente quer “colocar o pé na estrada para rodar o país”. O auxiliar reforçou que este será um “ano de entregas” e assinalou que tanto Lula quanto a equipe ministerial deverão ampliar as agendas nos estados, acompanhando e inaugurando obras e projetos: a meta é que a caravana visite as 27 unidades da federação ainda no primeiro semestre.

Segundo interlocutores do governo, o giro também servirá para alavancar palanques regionais, de olho nas eleições municipais do final do ano. Além dos estados do Nordeste, a expectativa é que Lula visite Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina até o final de janeiro.

