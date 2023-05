Como foi o pênalti combinado entre o jogador do Santos e os fraudadores

O zagueiro Eduardo Bauermann, afastado pelo Santos após divulgação por VEJA de conversas dele com uma quadrilha que manipulava jogos das séries A e B do Brasileirão, é acusado de receber 50.000 reais de adiantamento para levar um cartão amarelo durante um jogo de seu time contra o Avaí, em novembro do ano passado. Como o acordo não foi cumprido e ele gerou um prejuízo ao grupo criminoso, na partida seguinte, contra o Botafogo, a promessa era que Bauermann fosse expulso.

O atleta chegou a levar um cartão vermelho, mas depois que o juiz apitou o final da partida. Veja abaixo o término do jogo e o anúncio da expulsão.

Na súmula, o árbitro Braulio da Silva Machado relatou que Eduardo Bauermann levou dois cartões, um amarelo e outro vermelho. O primeiro saiu aos 30 minutos da primeira etapa. “Motivo: dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola – por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa de bola”.

Após o fim do jogo, o segundo cartão, desta vez, vermelho. “Motivo: após o termino da partida expulsei de forma direta o jogador nº 04 Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann, da equipe Santos FC, por se dirigir aos membros da equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras de maneira hostil repetidamente: ‘Vocês tão de palhaçada, és um sacana, vocês estão sempre ferrando a gente, a arbitragem sempre prejudica o Santos’. Informo que me senti ofendido com tal atitude. Após a expulsão o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem se manifestar e/ou oferecer resistência”.