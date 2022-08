Como está a disputa Lula x Bolsonaro nos três maiores estados do país

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 44% das intenções de voto, doze pontos a mais que o seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 32%, segundo pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, 15.

O petista também tem o que comemorar quando é feito o recorte apenas nos três principais colégios eleitorais do Brasil – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que respondem por 40% do eleitorado total do país.

Em São Paulo, onde estão 22% dos eleitores, Lula tem 43% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro – a diferença de doze pontos é mesma verificada no contexto nacional.

No segundo maior colégio eleitoral, Minas Gerais (10% do eleitorado), a vantagem de Lula é numericamente maior (42% a 29%). Já no Rio de Janeiro (8% dos votantes), eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos: 41% para Lula e 37% para Bolsonaro.

Segundo os levantamentos do Ipec, a boa performance de Lula nesses três estados, no entanto, não se reflete diretamente nos seus candidatos.

Em São Paulo, Fernando Haddad (PT) lidera, mas tem 29% dos votos (quatorze pontos a menos que o padrinho). Já em Minas, o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), tem 22% dos votos contra 40% do líder Romeu Zema (Novo). E no Rio de Janeiro, o candidato de Lula, Marcelo Freixo (PSB), está empatado tecnicamente com Cláudio Castro – tem 17% contra 21% do governador.