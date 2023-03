Como está a aprovação a Lula na capital onde teve a maior votação em 2022

Salvador foi a capital brasileira que deu a maior votação proporcional a Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2022: foram nada menos que 70,7% dos votos válidos contra 29,3% dado ao adversário Jair Bolsonaro. Para se ter uma ideia do tamanho do apoio na cidade, na votação geral no país, Lula teve apenas 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro.

Passados pouco mais de dois meses do terceiro mandato de Lula, o apoio ao petista em Salvador segue mais ou menos na mesma. Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 17 e 21 de março, 67,3% dos soteropolitanos aprovam a gestão federal petista, enquanto 27,2% desaprovam – outros 5,3% não souberam ou não quiseram responder.

Quando questionados sobre como avaliam a nova gestão Lula, 53,3% a classificam como ótima ou boa, enquanto 22,0% dizem que ela é regular – para 22,2%, ela é ruim ou péssima.

A avaliação de Lula na capital baiana é melhor do que a do governador Jerônimo Rodrigues (PT), cuja gestão é aprovada por 55,5% dos moradores e desaprovada por 34,3% — outros 10,2% não souberam ou não quiseram responder.

Eleição municipal

O levantamento do Paraná Pesquisas mostrou que, apesar da popularidade de Lula, o grupo político de ACM Neto (União) é o favorito para vencer a eleição municipal em 2024. No principal cenário, o prefeito Bruno Reis (União) lidera com 38,1% das intenções de voto. No cenário em que ACM Neto é o candidato, ele tem 60% das preferências – leia a matéria aqui.