Como Datena ajuda a resolver impasse entre França e PT em SP

Giro VEJA - quinta, 30 de junho

As medidas do governo para alavancar a popularidade de Jair Bolsonaro são os destaques do dia

O governo se mobiliza para aprovar a 'PEC da bondade’ nesta quinta-feira no Senado e encaminhar o tema para ser apreciado a jato pela Câmara. Mas as discussões em torno da medida, vista como essencial para o presidente Jair Bolsonaro recuperar a popularidade junto à população mais carente, não devem acabar tão cedo. Isso porque a legislação eleitoral brasileira impede que haja ampliação de programas sociais em ano de eleições e a PEC vai distribuir vouchers para caminhoneiros e aumentar o valor do vale gás e do Auxílio Brasil. A exceção ocorre quando há estado de emergência. Para driblar a regra, o Planalto alega que o aumento dos combustíveis no cenário internacional cria uma condição de emergência, esse ano.