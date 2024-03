Como as pré-campanhas de Nunes e Boulos avaliam o novo Datafolha

Cada uma a sua maneira, as pré-campanhas de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) comemoraram os números da pesquisa Datafolha referentes à disputa pela Prefeitura de São Paulo divulgados nesta segunda-feira, 11, que apontam um empate técnico entre os dois na liderança a sete meses da votação. No cenário principal, o levantamento registra o deputado federal com 30% das intenções de voto, e o prefeito, que vai tentar a reeleição, com 29%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais e para menos.

Na terceira colocação, a uma certa distância dos líderes, está a também deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8%, que empata tecnicamente com Marina Helena (Novo), com 7%, e Kim Kataguiri (União Brasil), que tem 4%. Já Altino (PSTU) foi lembrado por 2% do eleitorado. Dos entrevistados, 14% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos citados. Outros 6% afirmaram que não sabem ou preferiram não opinar. O instituto ouviu 1.090 pessoas entre os dias 7 e 8 de março.

Boulos

Entre os interlocutores de Boulos, a avaliação é que os números mostram um cenário de consolidação da pré-candidatura, mesmo após ataques contra o deputado nos últimos meses e “uso desenfreado” da máquina pela prefeitura, na avaliação deles. Segundo a pré-campanha do deputado, foram mais de 200 milhões de reais gastos em publicidade por Nunes, além de quase 5 bilhões de reais em obras sem licitação nos últimos dois anos.

A pré-campanha destaca ainda que, a despeito do que chamam de “uso ostensivo da máquina pública”, dois em cada três eleitores (64%) consideram que Nunes fez menos do que se esperava pela cidade, e que a maioria dos entrevistados manifesta um desejo de mudança. O entorno de Boulos considera também números como o índice de 14% das intenções de votos no deputado, na pesquisa espontânea, como “extremamente relevante” num cenário ainda distante do início efetivo da campanha.

Nunes

No estafe do atual prefeito, a avaliação é de que aos poucos o paulistano vai tomando conhecimento do trabalho desenvolvido pelo emedebista na prefeitura, e que isso será revertido em votos. Para o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB e coordenador da pré-campanha de Nunes, os números mostram que o paulistano está entendendo o trabalho do prefeito. “Ele sempre procurou ser reconhecido pelo trabalho e não por palavras”, disse. “Ricardo cuidou das pessoas na pandemia, segurou o crescimento da cidade na crise e agora está focando na melhoria da qualidade de vida do paulistano. É um excelente prefeito, um administrador do tamanho de São Paulo, e as pesquisas começam a mostrar isso”, afirmou.