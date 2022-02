Como a polarização afasta os brasileiros da discussão política

Mais da metade dos brasileiros confessa que desiste de discutir política em algumas situações (57% no caso das mulheres) e 38% das pessoas nunca expõe suas visões sobre o tema por causa de conflitos. E só 30% da população usa categorias políticas tradicionais (como direita, esquerda, comunista, liberal) para se descrever politicamente. São alguns dos resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pelo Despolitize feita para traçar um raio-X sobre a polarização política no país.

Segundo a pesquisa, enquanto as pessoas dos extremos ideológicos opinam publicamente sobre política sempre que podem, defendendo seus pontos de vista, as pessoas de centro tendem a ficar mais quietas. Entre os que se consideram de esquerda, apenas 28% evita essas discussões. Entre as de direita, 34%. Entre as de centro, porém, esse percentual chega a quase metade dos eleitores, 48%.

O levantamento aponta ainda que 46% da população que se identifica como de centro se mostra mais tolerante para ouvir pessoas com pensamentos distintos dos dela. O percentual cai para 34% entre os eleitores de direita, mesmo percentual dos eleitores de esquerda. Entre as pessoas que se mostram altamente intolerantes com os adversários, 49% dos entrevistados disse que se identificava “fortemente” com algum dos extremos dos campos políticos.