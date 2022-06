Com Operação Sufoco, número de presos aumenta 17% em São Paulo

O número de pessoas que deram entrada no sistema prisional de São Paulo aumentou 17% em maio, na comparação com abril, no primeiro mês da Operação Sufoco, que praticamente dobrou o número de policiais nas ruas. Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária, foram 7.357 novos presos em maio contra 6.301 do mês anterior.

A ofensiva, determinada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, começou no dia 4 de maio, com o aumento do efetivo nas ruas de 5.000 para 9.700 policiais. O objetivo é aumentar a sensação de segurança da população e coibir crimes como tráfico de drogas e de armas, roubo, furto e receptação. Além das prisões, no período foram apreendidos 21,1 toneladas de drogas, 240 armas de fogo ilegais e 9.900 veículos.

Na Operação Sufoco, o governo estadual paga jornadas extras para policiais militares, civis e técnico-científicos, que devem desempenhar a atividade nas escalas de folga. A adesão dos agentes de segurança é voluntária, e a atuação deve respeitar limites, como no máximo oito horas por dia, dez diárias por mês e descanso obrigatório antes de qualquer jornada. Na cidade de São Paulo, a operação conta o apoio também da prefeitura.