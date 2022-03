Com festa, Bolsonaro enterra neste domingo uma de suas promessas de 2018

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia 20 de outubro de 2018, um entusiasmado Jair Bolsonaro, então no PSL, anunciava solenemente uma de suas promessas caso batesse o petista Fernando Haddad no segundo turno da eleição presidencial, que ocorreria oito dias depois.

“O que eu pretendo é fazer uma excelente reforma política, acabando com o instituto da reeleição, que começa comigo caso seja eleito, e reduzindo um pouco, em 15% ou 20%, a quantidade de parlamentares”, disse.

Bolsonaro não só não moveu uma palha nesse sentido, como só pensa na reeleição desde que assumiu o mandato.

Neste domingo, às 10h, no Centro Internacional de Convenções, em Brasília, ele será a estrela da festa do seu novo partido, o PL, um dos pilares do Centrão, para lançamento da sua pré-candidatura à reeleição.