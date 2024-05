Com chuvas, Guaíba sobe, bombeamento falha e Porto Alegre volta a alagar

As chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul nas últimas três semanas voltaram com força nesta quinta-feira, 23, com alta concentração em Porto Alegre e na região metropolitana. Em alguns bairros da capital gaúcha, as estações de bombeamento de água falharam e o Lago Guaíba inundou regiões que já haviam conseguido controlar o nível das enchentes.

O nível do Guaíba vinha se estabilizando abaixo de 4 metros desde a madrugada de quarta-feira, 22, subiu sete centímetros desde as 10h de hoje e chegou a 3,90 metros. Em alguns pontos da capital gaúcha, o acumulado de chuvas desde as primeiras horas do dia passou de 100 milímetros — com a capacidade de operação reduzida na Estação de Bombeamento de Água (Ebab) 12, o lago transbordou e voltou a atingir bairro como Menino Deus e Cidade Baixa, nos arredores do centro histórico de Porto Alegre.

Na tarde de hoje, por meio das redes sociais, a prefeitura fez um apelo para que moradores das regiões Sul, Extremo Sul e das Ilhas da capital que estejam fora de suas casas não retornem, devido ao risco de mais alagamentos. Pelo menos nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Porto Alegre foram fechados em razão de inundação ou dificuldade de acesso.

⚠️Atenção, regiões Sul, Extremo Sul e Ilhas! pic.twitter.com/72TH8Zrqeq — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 23, 2024

Continua após a publicidade

Também em razão das novas condições metereológicas, o governo do estado e a prefeitura suspenderam as aulas nas redes pública e privada na sexta-feira, 24.

Chuvas constantes e frio intenso

Os temporais devem continuar atingindo todo o território do Rio Grande do Sul até a próxima sexta-feira, 24, de acordo com previsão do Climatempo, em razão de uma nova frente fria em formação na fronteira entre Brasil e Paraguai que causa instabilidades atmosféricas na região. O pior cenário está previsto para as porções centrais e Sudeste do estado, onde 140 municípios estão em alerta para chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A partir de sábado, as chuvas darão uma breve trégua, mas as temperaturas devem cair muito ao longo do final de semana, apesar dos dias ensolarados. Segundo o Climatempo, diversas regiões do estado devem registrar geada entre sábado e domingo, e os termômetros não devem passar de 17ºC em Porto Alegre.